Debutant Van den Broek stapt in Tour andere wereld binnen

Twee jaar nadat hij als clubrenner nog voornamelijk eendaagse koersen reed in Nederland en België is Frank van den Broek in Florence een andere wereld binnengestapt. De 23-jarige wielrenner uit Voorhout is vanaf zaterdag deelnemer aan de Tour de France, een wedstrijd die voor hem eerder associaties opriep met de zomervakantie.

“Als ik vrij was van school ging ik lekker lui op de bank een etappe kijken en daarna nog de avondprogramma’s”, blikt hij terug in het hotel waar zijn ploeg dsm-firmenich PostNL in afwachting van de Tourstart verblijft. Toch is de voormalig student informatica niet echt onder de indruk. “Het voelt allemaal vrij natuurlijk. Ook in een clubteam heb je soigneurs en mechaniekers. Het dagritme is hetzelfde, alleen alles eromheen is anders. Soms denk ik wel: waar ben ik nou eigenlijk beland?”

Van den Broek is eerstejaars prof en verraste dit voorjaar met de eindzege in de Ronde van Turkije. Hij mocht in een bergetappe voor eigen succes gaan. Het resulteerde in een ritzege en de leiderstrui die hij niet meer afstond. “Het was een verrassing en ik moet er meteen bij zeggen dat er niet veel klimmers meededen.” In de Ronde van Zwitserland reed hij ook lange tijd mee omhoog, terwijl hij toch niet echt veel serieuze cols had beklommen in wedstrijden. “Vorig jaar in de Ronde van de Elzas naar La Planche des Belles-Filles.”

Op zijn twaalfde scheurde Van den Broek een kruisband in zijn knie, vrij zeldzaam op die leeftijd. ‘Normale’ sporten waren daarna taboe, zijn ouders gaven hem een racefiets. “Ik had wel eens wedstrijdjes gefietst, zoals de Joop Zoetemelk Classic, op een gewone fiets. Langzaam groeide de competitiedrang, maar pas twee jaar geleden ontdekte ik dat ik kan klimmen.”

Verwacht van hem geen wonderen in de echte bergetappes. “Die zijn wellicht nog te lastig voor mij. Deze Tour wordt toch vooral een ontdekkingsreis. Ik moet zien waar ik sta op dit allerhoogste niveau. Ik hoop me te kunnen tonen en als ik de slotdag in Nice haal ben ik sowieso tevreden. Je wordt er ook sterker van.”

Hoe groots de Tour is merkte hij al bij de presentatie. “Een lange dag, ik begon me zelfs een beetje te vervelen. Maar het was wel mooi, al die mensen.” Het was een eerste kennismaking met wat hem de komende weken te wachten staat. “Aan de ene kant is het contrast met wat ik gewend was supergroot. Maar het blijft gewoon koersen en afzien op de fiets.”