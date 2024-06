Indiase cricketers wereldkampioen T20

De Indiase cricketers zijn wereldkampioen T20 geworden. De Indiërs waren op Barbados te sterk voor Zuid-Afrika. Het verschil was zeven runs: 176 om 169.

Virat Kohli vervulde een hoofdrol op Barbados en hij nam 76 runs voor zijn rekening. Na afloop maakte hij bekend dat hij zijn laatste T20-wedstrijd voor India had gespeeld.

“De ene dag heb je het gevoel dat je niet kunt rennen, en dan gebeuren er ineens dit soort dingen. God is geweldig, en ik heb de klus geklaard voor het team op de dag dat het er toe deed”, zei Kohli na afloop op een persmoment.

“Nu of nooit, dit was mijn laatste T20 voor India, ik wilde er het beste van maken. Ik wilde de situatie respecteren in plaats van forceren.”