Russische bond houdt al zijn judoka’s uit onvrede weg van Spelen

Rusland stuurt helemaal geen judoka’s naar de Olympische Spelen van Parijs. De nationale judobond is het niet eens met de criteria die het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft ingesteld naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Van het IOC hadden vier van de zeventien Russische judoka’s onder neutrale vlag mee mogen doen.

“Tot op het laatst hadden we gehoopt dat gezond verstand en de wens om volwaardige Spelen te houden met Russen en Belarussen het zouden winnen van politieke kwesties”, aldus de Russische judobond in een verklaring. “Helaas is onze hoop niet uitgekomen. Onder deze omstandigheden heeft de bond unaniem besloten dat het Russische judoteam de vernederende voorwaarden niet zal accepteren en niet zal deelnemen aan de Spelen in Parijs.”

Eerder had de nationale judobond al opgeroepen geen verklaringen te ondertekenen die het “beleid van het land in diskrediet brengen”. Een van de voorwaarden van het IOC is dat sporters de atleten de oorlog in Oekraïne niet actief zouden ondersteunen.

De Spelen van Parijs beginnen op 26 juli. Het IOC heeft tot nu toe 39 sporters uit Rusland en Belarus toegelaten om onder neutrale vlag mee te doen, zo werd eerder deze week bekend.