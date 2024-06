Tennisser Fritz voor de derde keer de beste in Eastbourne

Tennisser Taylor Fritz heeft voor de derde keer het ATP-toernooi van Eastbourne op zijn naam geschreven. De nummer 13 van de wereld, als eerste geplaatst, was in de finale van het grastoernooi duidelijk te sterk voor Max Purcell uit Australië. In een uur en 10 minuten werd het 6-4 6-3.

De Amerikaan Fritz (26) pakte ook in 2019 en 2022 de titel in Eastbourne, een voorbereidingstoernooi op Wimbledon. Het derde grandslamtoernooi van het jaar begint maandag. Om die reden worden de finales in Eastbourne op zaterdag gespeeld.

Eerder op de dag veroverde de Chileen Alejandro Tabilo de titel op Mallorca, waar deze week eveneens een grastoernooi werd gespeeld. Hij versloeg Sebastian Ofner uit Oostenrijk met 6-3 6-4. Tabilo is de eerste Chileen ooit die een toernooi op gras weet te winnen.

Tabilo (27), die Wimbledon begint als een top 20-speler, was dit jaar ook al de beste in Auckland.