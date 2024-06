Tour de France telt deelnemers uit 27 landen

In de Tour de France van dit jaar zijn 27 landen vertegenwoordigd, een aantal dat overeenkomt met vorig jaar. Dat blijkt uit de officiële startlijst. De Fransen zijn met 32 renners in de meerderheid, gevolgd door België met 28 deelnemers. Nederland heeft veertien renners aan de start in Florence.

De Deen Jakob Fuglsang is met zijn 39 jaar de oudste deelnemer, de Noor Johannes Kulset is de jongste. Hij is 20 jaar en 76 dagen oud.

De Brit Mark Cavendish stond het vaakst aan de start van de Tour. Hij vertrekt voor de vijftiende keer. De Fransman Sylvain Chavanel is met achttien deelnames recordhouder. Cavendish debuteerde in 2007.

Voor het jongerenklassement komen 39 renners in aanmerking. De Spanjaard Javier Romo is van hen met zijn 25 jaar en 175 dagen de oudste.

Er starten 45 debutanten, waarmee het aantal renners dat aan de Tour heeft deelgenomen op 5400 komt. Het zijn niet de minsten die voor het eerst de Tour rijden. Onder hen bevinden zich de Portugees João Almeida, de Spanjaard Juan Ayuso en de Belg Remco Evenepoel.

Van de dit jaar actieve renners heeft Cavendish de meeste ritzeges achter zijn naam: 34, een evenaring van het record van Eddy Merckx. Achter hem volgen de Sloveen Tadej Pogacar (11 ritzeges), de Belgen Wout van Aert (9) en Jasper Philipsen (6) en de Nederlander Dylan Groenewegen (5).