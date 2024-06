Van den Broek helpt Bardet aan etappe en geel in Tour de France

Romain Bardet heeft de eerste etappe van de Tour de France gewonnen en de eerste gele trui veroverd. De Fransman van dsm-firmenich PostNL kwam na 206 kilometer tussen startplaats Florence en Rimini aan de Adriatische kust als eerste over de streep. Dat kwam vooral door de hulp van de uitblinkende ploeggenoot Frank van den Broek, die zijn allereerste Touretappe reed. Bardet bleef in de rit met Van den Broek het aanstormende peloton net voor.

Debutant Van den Broek reed het grootste deel van de heuvelrit in de aanval. De 23-jarige wielrenner van dsm-firmenich PostNL maakte deel uit van de eerste kopgroep en hielp later ploeggenoot Bardet. Voor de Fransman is het de vierde etappezege en de eerste keer dat hij de gele trui draagt.

Om 12.40 uur gaf Tourbaas Christian Prudhomme het officiële startsein van deze Ronde van Frankrijk. In het daaropvolgende half uur regende het aanvallen. Zeven renners slaagden er in de aanloop naar de eerste beklimming van de Colle Tre Faggi in een kleine voorsprong te nemen. In die groep zat naast etappewinnaars Matej Mohoric en Ion Izagirre ook debutant Van den Broek.

De wielrenner uit Voorhout had met zijn zes medevluchters al snel een minuut marge. Wielrenners van Uno-X Mobility deden pogingen om nog bij de kop te komen en dat lukte de Noor Jonas Abrahamsen en de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons. De strijd om de punten van de bergtrui ging voornamelijk tussen Izagirre en Abrahamsen. Het peloton volgde op 4 à 5 minuten.

In het peloton kwam Mark Cavendish al in de eerste beklimming in de problemen. Omringd door ploeggenoten als Cees Bol had de Britse winnaar van 34 etappes het zwaar en hij moest zelfs overgeven op de fiets. De groep met Cavendish had al snel een grote achterstand en slokte later ook sprinter Fabio Jakobsen op.

Op de tweede beklimming van de tweede categorie nam UAE Team Emirates het initiatief over en moesten onder anderen Mathieu van der Poel en Mads Pedersen lossen uit het peloton. Bardet plaatste met nog bijna 50 kilometer te gaan een tegenaanval. Met hulp van Van den Broek haalde de Fransman de koplopers bij en het dsm-duo liet ze vervolgens achter. Op de top van de laatste beklimming, de Côte de San Marino, had het duo nog bijna 2 minuten. Daarna was er nog 27 kilometer naar Rimini te koersen, met wind tegen.

Dankzij het harde werk van Van den Broek bleef het tweetal uit handen van het peloton. Bardet gebaarde op de streep dat hij de zege te danken had aan de Nederlander, die werd uitgeroepen tot meest strijdlustige renner.