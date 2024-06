De Nederlandse darters hebben op de World Cup of Darts in de achtste finales een gevoelige nederlaag geleden tegen België. De Belgen, met Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts, waren in Frankfurt met 8-2 te sterk voor Michael van Gerwen en Danny Noppert.

Zes jaar geleden pakte Nederland voor het laatst de wereldtitel op de World Cup of Darts, waar de landen in duo’s aantreden. Toen deden Van Gerwen en Raymond van Barneveld mee. De afgelopen jaren ontbrak Van Gerwen.