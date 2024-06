Wielrenners en Tourorganisatie vragen aandacht voor veiligheid

Met een filmpje op social media hebben de organisatie van de Tour de France en de wielrenners aandacht gevraagd voor de veiligheid in de koers. De renners vragen het publiek afstand te houden en aan de gezondheid van de renners te denken. “Respecteer de renners op de weg”, schrijft de Tourorganisatie op X.

In het filmpje zijn ook enkele van de grote valpartijen uit de laatste jaren te zien, zoals de vrouw die met een bord voor haar opa en oma te ver op de weg stond in 2021. De Duitse wielrenner Tony Martin kon het langwerpige bord niet ontwijken en ging onderuit, waarop tientallen renners ten val kwamen.

“Zorg ervoor dat we genoeg ruimte hebben om onze aanvallen te plaatsen”, zegt de Belgische kopman Remco Evenepoel in het filmpje. Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome, die overigens ontbreekt in deze Ronde van Frankrijk, vraagt het publiek ook om niet mee te rennen met de wielrenners, wat vooral in bergetappes vaak voorkomt. De wielrenners vragen daarna nog om op je kinderen te letten, honden aan de lijn te houden en geen rookbommen te gebruiken.

Het ging echter nog voor de start van de openingsetappe in Florence al mis. De Tsjechische wielrenner Jan Hirt bleef na het plaatsen van zijn handtekening tijdens de podiumceremonie haken aan de rugzak van een toeschouwer. Hij kwam ten val en brak daarbij drie tanden. De renner van Soudal Quick-Step is gewoon gestart.