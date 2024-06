Motorcrosser De Wolf maakt einde aan Belgische zegereeks in MX2

Motorcrosser Kay de Wolf heeft in Indonesië de Grote Prijs van West Nusa Tenggara in de MX2-klasse gewonnen. De 19-jarige Nederlandse klassementsleider was op Sumbawa de snelste in beide manches.

De Wolf (Husqvarna) maakte met zijn overwinning een einde aan een reeks van zeven Belgische zeges op rij door drie verschillende coureurs in de MX2-klasse. De Italiaan Andrea Adamo werd in Sumbawa Besar tweede, voor de Belg Lucas Coenen.

De Wolf heeft 532 punten in het kampioenschap. Nummer 2 Coenen volgt met 467 punten.

Jeffrey Herlings moest in de MXGP-klasse genoegen nemen met de tweede plaats. De 29-jarige Nederlander won de eerste manche voor de Spanjaard Jorge Prado, maar in de tweede manche waren de rollen omgedraaid. Calvin Vlaanderen legde beslag op de derde plaats.

De Sloveen Tim Gajser gaat aan de leiding in de WK-stand met 555 punten, 22 punten meer dan Prado. Herlings staat derde met 497 punten.

De twaalfde race van het seizoen staat op 7 juli opnieuw in Indonesië op het programma, op het eiland Lombok.