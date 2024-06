Ritzege Vauquelin in Tour de France, Pogacar pakt gele trui

De Fransman Kévin Vauquelin heeft de tweede etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een rit van Cesenatico naar Bologna over ruim 199 kilometer. In de slotfase moest twee keer geklommen worden naar de basiliek van San Luca. Bij de tweede doorkomst op het steile hellinkje liet de 23-jarige renner van Arkéa – B&B Hotels zijn laatste medevluchters achter zich. Van hen werd de Noor Jonas Abrahamsen tweede, voor de Fransman Quentin Pacher.

De Sloveen Tadej Pogacar van UAE Team Emirates nam de gele trui over van Romain Bardet. De Fransman kon op de laatste klim in de achtervolgende groep Pogacar en de Deen Jonas Vingegaard niet meer volgen. Maandag volgt de laatste van drie ritten op Italiaanse bodem. In Turijn wordt dan een massasprint verwacht.

Elf renners slaagden er in weg te komen in de beginfase, onder hen de Nederlanders Bram Welten en Mike Teunissen, Vauquelin en Abrahamsen, de drager van de bergtrui. Ze bereikten de eerste helling van de dag met een voorsprong van acht minuten. Op de klim moest Welten zijn medevluchters laten gaan. Abrahamsen passeerde als eerste de streep, zoals hij dat ook op de tweede en derde helling deed.

Terwijl Abrahamsen punten bleef pakken voor het bergklassement moest in het peloton Mathieu van der Poel de favorieten voor de ritzege laten gaan. Met een voorsprong van zes minuten leek het dagsucces zeker voor een van de vluchters. Maar bij de eerste finishpassage, met nog 36 kilometer te rijden, bedroeg het verschil nog iets meer dan vier minuten. Op de San Luca maakte de Fransman Axel Laurence (Alpecin-Deceuninck) een sterke indruk. Achter de steeds kleiner wordende kopgroep namen de renners van Visma – Lease a Bike de leiding van het peloton. Het kostte onder anderen de Nederlandse groenetruidrager Frank van den Broek zijn plaats in de groep favorieten.

Abrahamsen kwam nog één keer als eerste boven en bij de tweede doorkomst in Bologna had de kopgroep nog steeds meer dan drie minuten voorsprong. Abrahamsen, Vauquelin en de Portugees Nelson Oliveira hadden zich licht afgescheiden van de andere zeven. Vauquelin, eerder dit jaar tweede in de Waalse Pijl, benutte de tweede klim naar de basiliek van San Luca om weg te rijden.

In de groep favorieten ging Pogacar kort onder de top ten aanval. Vingegaard sloot aan, Bardet kon niet volgen. Het illustere tweetal denderde naar de finish, waar voor Pogacar het geel wachtte.