Tourpeloton op weg naar lastige finale in Bologna

Met de Fransman Romain Bardet in de gele trui is het peloton om 12.15 uur vanuit het Italiaanse Cesenatico vertrokken voor de tweede etappe van de Tour de France. Die voert, als een kwartier later het officiële startsein is gegeven, over een kleine 200 kilometer naar Bologna. Daar wacht in de finale twee keer een kort maar steil klimmetje naar de basiliek van San Luca.

Onderweg liggen er vijf hellingen van de derde categorie en een van de vierde. De finish wordt verwacht rond kwart over vijf. De verwachting is dat de favorieten voor het klassement, zoals de Slovenen Tadej Pogacar en Primoz Roglic, zich op de San Luca-klim laten zien. Roglic won er drie keer de Ronde van Emilië.

Frank van den Broek draagt als leider van het puntenklassement de groene trui. Zijn tweede plaats in de eerste rit, waarin hij met zijn ploeggenoot Bardet net vooruit bleef, leverde de jonge Nederlander van dsm-firmenich PostNL ook de leiding in het jongerenklassement op. De Noor Jonas Abrahamsen rijdt in de bollentrui van het bergklassement.