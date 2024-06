Van der Poel gelooft nog niet in eigen kans in tweede Tourrit

Mathieu van der Poel ziet ook in de tweede etappe van de Tour de France nog geen hoofdrol voor zichzelf weggelegd. “Die laatste twee klimmetjes in Bologna zijn zwaar. Ik denk dat het vandaag tussen de klimmers gaat”, sprak de wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck voor de start van de rit in Cesenatico.

In de eerste etappe was Van der Poel niet in staat de groep favorieten te volgen. “Normaal hoor ik in zo’n rit wel in de groep te zitten, maar ik weet uit het verleden dat ik in de eerste koersdag na een periode zonder wedstrijden nooit de beste versie van mezelf ben. En dan was er ook nog de warmte. De een kan er beter tegen dan de ander.”

Van der Poel reed sinds Luik-Bastenaken-Luik in april geen wedstrijden meer en heeft het seizoen zo gepland dat hij goed moet zijn in de wegrace van de Olympische Spelen begin augustus.

De rit naar Bologna heeft hij ook niet aangekruist. “Ik denk dat mijn kansen later komen, nu richten we ons met Jasper (Philipsen) vooral op de derde etappe. We hebben bewust gekozen voor deze indeling. Ik hoop vanaf nu elke dag beter te worden. Ik bekijk het van dag tot dag.”