Vechtkampioen Pereira verdedigt met succes UFC-titel

Meervoudig vechtkampioen Alex Pereira heeft zijn UFC-titel in het lichtzwaargewicht met succes verdedigd. De 36-jarige Braziliaan versloeg in Las Vegas de Tsjech Jiri Prochazka met een knock-out aan het begin van de tweede ronde.

Het gevecht was een herhaling van het titelgevecht uit november 2023. Pereira verdedigde daarna in april zijn titel voor de eerste keer tegen de Amerikaan Jamahal Hill.

Het gevecht tussen Pereira en Prochazka was het hoofdaffiche van UFC 303, nadat Conor McGregor zich geblesseerd had moeten afmelden voor zijn gevecht met Michael Chandler. De 35-jarige Ier zou voor het eerst in de octagon staan sinds hij drie jaar geleden zijn been brak.