Verstappen gaat in Oostenrijk voor derde zege op een rij

Max Verstappen gaat tijdens de Grote Prijs van Oostenrijk op voor zijn derde zege op een rij dit seizoen. De leider in de WK-stand gaat vanaf poleposition van start, met Lando Norris van McLaren naast zich. Het is de veertigste pole uit zijn loopbaan.

Verstappen is dit weekend een klasse apart. Hij won ook de sprintrace vanaf pole en noteerde de beste tijd in de vrije training op vrijdag. “Iedere ronde ging het lekker. Het is een tijd geleden dat we op pole hebben gestaan en dit is een geweldig signaal. Hopelijk wordt het een mooi gevecht zondag”, liet Verstappen zaterdag na de kwalificatie optekenen. Hij was in de kwalificatie, toen het ruim boven de 30 graden Celsius was, ruim 0,4 seconde sneller dan Norris.

Verstappen staat op 227 punten in de WK-stand en Norris volgt met 156 punten.

De race is zondag om 15.00 uur. Verstappen was vorig jaar de beste op de Red Bull Ring. Ook in 2018, 2019 en 2021 zegevierde hij er.