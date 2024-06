Verstappen vijfde in Oostenrijk na aanrijding, Russell wint

Max Verstappen is door een aanrijding met Lando Norris de leidende positie en een mogelijke zege in de Grote Prijs van Oostenrijk kwijtgeraakt. De regerend wereldkampioen in de Red Bull eindigde als vijfde. De overwinning op het circuit in Spielberg ging naar de Britse Mercedes-coureur George Russell, die de Australiër Oscar Piastri in de McLaren en de Spanjaard Carlos Sainz in de Ferrari voorbleef.

Verstappen lag in leidende positie, toen hij in de 64e ronde een lekke band opliep na een aanrijding met Norris. Beide coureurs waren toen al enkele ronden verwikkeld in een fel gevecht om de leiding. De Britse McLaren-coureur kon niet verder. Verstappen kreeg een straf van 10 seconden.

Met een perfecte start nam Verstappen, die van pole vertrok, meteen afstand van Norris. De Limburger die een dag eerder de sprintrace had gewonnen op de Red Bull Ring, bouwde die voorsprong gestaag uit en nam ook na de eerste reeks pitstops de leiding weer over van Piastri.

Door een matige tweede stop verloor Verstappen zijn marge van zo’n 7 seconden op Norris die het gat met de Red Bull dichtte. Hij zat vlak achter Verstappen, die mopperde over gebrek aan grip. Wat volgde was een fel gevecht tussen de twee coureurs, waarin Verstappen zijn positie verdedigde en Norris zocht naar mogelijkheden om hem te passeren. Dat lukte een keer, maar de Brit gaf de koppositie meteen terug, omdat hij buiten de baan was beland. Een tweede keer dwong Norris Verstappen buiten de baan.

Bij de derde poging van Norris, raakten beide coureurs elkaar en daar hielden ze allebei een lekke band aan over. Norris had ook schade aan de voorvleugel. De Brit haalde de pitstraat wel, maar kon niet meer verder. Verstappen had ondanks de 10 seconden tijdstraf voldoende marge op Nico Hülkenberg (Haas) om de vijfde positie te behouden. Russell, die op ruim 10 seconden van Verstappen en Norris had gereden, reed zijn Mercedes naar de eerste zege in dit seizoen.

Voor Russell is het de tweede GP-zege in zijn carrière. De Brit won in 2022 de Grote Prijs van São Paulo. Hij eindigde dit seizoen een keer eerder op het podium. Bij de GP van Canada werd hij derde.