Vingegaard voelt zich weer de oude na afslaan aanval Pogacar

Jonas Vingegaard wist na anderhalve maand training niet waar hij stond. Hij twijfelde, maar kon na de tweede etappe in de Tour de France zeggen dat hij terug is. “Dit was een van de etappes waar ik verwachtte wat tijd te verliezen op Pogacar. Dat is niet gebeurd, daar ben ik superblij over” vertelde de tweevoudig Tourwinnaar, die in april zwaar ten val was gekomen in de Ronde van Baskenland.

“Ik zit superdicht bij mijn oude niveau”, klonk het opgelucht uit de mond van de 27-jarige Deen van Visma – Lease a Bike. “Dat ik Tadej op die laatste klim kon volgen voelt als een kleine overwinning voor me. Ik heb natuurlijk geen ideale voorbereiding gehad. Maar ik ben beter dan ik ooit had verwacht. Ik ben heel tevreden.”

De renners van Visma – Lease a Bike hadden het tempo vanaf de voet van de slotklim in Bologna opgevoerd, maar zagen Pogacar snel zijn aanval, achter een aantal koplopers die buiten bereik waren, inzetten. Alleen Vingegaard kon volgen. “Pas na de top heb ik overgenomen, met het idee om tijd te winnen op andere concurrenten.”

Even leek hij onderuit te gaan in de afdaling. “Ik raakte de grond met mijn pedaal, dat was even schrikken.” De val in het Baskenland schoot even door zijn hoofd. “Maar niet lang. Ik hoop weer de oude te zijn. Je weet niet waar je staat na zo’n herstelperiode. Het is mooi dat ik kan zeggen dat ik terug ben.”