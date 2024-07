Peloton met Pogacar in het geel vertrokken voor derde Tourrit

Met Tadej Pogacar in de gele trui is het peloton vertrokken uit Piacenza voor de start van de derde etappe van de Tour de France. Tourbaas Christian Prudhomme gaf het officiële startsein voor de derde rit, die na 231 kilometer om ongeveer 17.30 uur in Turijn finisht. Het is de laatste volledige etappe op Italiaans grondgebied.

De sprinters krijgen in deze langste etappe van de Tour voor het eerst een kans op dagsucces. Onderweg van Piacenza naar Turijn liggen slechts drie hellinkjes van de vierde categorie.

De Belg Jasper Philipsen is de topfavoriet voor de massasprint, maar hij krijgt concurrentie van onder anderen zijn landgenoot Arnaud De Lie, de Deen Mads Pedersen en de Nederlander Dylan Groenewegen. Het is een groot vraagteken hoe goed sprinters Fabio Jakobsen en Mark Cavendish zijn, nadat ze het erg lastig hadden in de eerste twee etappes.

De Noor Jonas Abrahamsen draagt het groen als leider van het puntenklassement. Omdat hij ook de koploper is in het bergklassement, mag de Fransman Valentin Madouas zich in de bollentrui hijsen. De Belg Remco Evenepoel vertrekt in de witte trui van het jongerenklassement.