Ploeggenoot Teunissen ziet plan uitmonden in ritzege Girmay

Wielrenner Mike Teunissen stelde tevreden vast dat het plan van Intermarché-Wanty om met twee sprinters voor de ritzege te strijden zich uitbetaalde in de derde etappe van de Tour de France. De sprinttrein van de ploeg bereidde de sprint van de Belg Gerben Thijssen voor, maar ploeggenoot Biniam Girmay pakte de ritzege.

“Ik denk dat we bewezen hebben dat het een goede zet was om twee sprinters mee te nemen”, zei Teunissen, die zelf in 2019 na het wegvallen van zijn toenmalige ploeggenoot Dylan Groenewegen naar de etappezege en het geel sprintte in de Tour. “Misschien is het goed dat Girmay niet de druk had om ons te moeten volgen en dat hij zijn eigen plan kon trekken. Het viel allemaal op zijn plek.”

Volgens Teunissen is voor zijn Belgische ploeg de Tour al geslaagd met de eerste ritoverwinning ooit. “Dat was een groot doel. We zijn een relatief kleine ploeg en het is niet gemakkelijk tegen de grote blokken op te boksen. Maar we doen veel dingen goed en ‘Bini’ is een speciale.”

Ploegleider Aike Visbeek beaamde dat. “De Tour is geslaagd, maar dit is de derde etappe. Ik denk dat de honger morgen terug zal keren. Dit is heel bijzonder voor ons en we zijn er heel gelukkig mee. We verdienden het, maar je moet het zelf afdwingen.”