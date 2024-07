Teambaas McLaren wil effectievere straf Verstappen na aanrijding

Teambaas Andrea Stella van het Formule 1-team McLaren heeft opgeroepen tot “effectieve straffen”, na de aanrijding van Max Verstappen en zijn coureur Lando Norris in de Grote Prijs van Oostenrijk. Bij een poging van de Britse McLaren-coureur om Verstappen te passeren, kwamen de achterwielen van beide wagens tegen elkaar.

Door de aanrijding moest zowel Verstappen als Norris naar de pits met een lekke band. De Nederlandse Red Bull-coureur kon nog terug de baan op en eindigde als vijfde achter winnaar George Russell. Norris viel uit.

Verstappen werd door de stewards aangewezen als schuldige van het incident en kreeg een tijdstraf van tien seconden en twee strafpunten op zijn racelicentie. De wereldkampioen vond zelf dat hij niets verkeerd had gedaan.

“De hele wereldbevolking heeft gezien wie verantwoordelijk was, behalve een kleine groep mensen”, zei Stella. “Het probleem dat erachter ligt, is dat als je dit niet eerlijk benoemt, het terug blijft komen.”

De teambaas van McLaren verwees daarmee naar eerdere incidenten tussen Verstappen en de Britse Mercedes-coureur Lewis Hamilton in seizoen 2021. “Dit keert terug omdat het in het verleden niet duidelijk genoeg is besproken en strenger bestraft is. We hebben zo veel respect voor Red Bull en voor Max. Zij hoeven dit niet te doen.”

Stella riep op om op een andere manier te straffen. Verstappen had nu nog voordeel omdat hij met zijn vijfde plaats nog tien punten haalde en Norris door het uitvallen niet. “De regels moeten worden toegepast op een manier die effectief is. Als de ene wagen eruit ligt als gevolg van een incident, moet de straf ook proportioneel zijn.”