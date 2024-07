Tennisster Rus ziet harde werken op gras beloond worden

Tennisster Arantxa Rus had zich geen betere eersterondepartij op Wimbledon kunnen wensen. De beste tennisster van Nederland zette de afgelopen weken een aantal teleurstellende resultaten neer op gras, maar op het Londense gras werd ze beloond voor de trainingsarbeid.

“Eigenlijk kon het vandaag niet beter. Ik had een goede dag”, zei Rus (33) na haar zege op de Chinese Yue Yuan. “De manier waarop ik heb gespeeld, daar ben ik ook zeker blij mee.”

Rus kwam de afgelopen weken nergens door de openingsronde heen. “De eerste paar weken op gras waren heel moeilijk. Als ik op gravel sta, dan heb ik tien minuten nodig om me goed te voelen. Op gras heb ik meer tijd nodig. Ik speelde niet goed en stond ook niet lekker op de baan. Toen hebben we keihard gewerkt, wat niet gemakkelijk was. Als je dan nu ziet wat het resultaat is, dan is dat natuurlijk mooi”, aldus Rus.

“Ik heb veel uren gemaakt en aan alles gewerkt. Vooral veel herhalingen naast de gebruikelijke oefensetjes. Ik heb aan het voetenwerk op het gras gewerkt en ik ben ook veel naar de fitness geweest. Er moest wel wat gebeuren na die eerste paar weken op gras.” De voorbije jaren beperkte Rus het aantal grastoernooien, omdat ze liever op gravel speelt.

In 2012 won Rus voor het laatst een wedstrijd in Londen. Ze verraste toen de Australische Sam Stosur, op dat moment een top 10-speelster. “Ik was er niet zo mee bezig dat ik al een lange tijd niet had gewonnen op Wimbledon”, bekende de Zuid-Hollandse. “Dat was namelijk op Roland Garros en Australian Open ook al het geval. Het is sowieso speciaal om op grand slams rondes te winnen. Ik las net op mijn telefoon dat het twaalf jaar geleden was. Als speelster ben je niet echt bezig met statistieken. Het is wel speciaal natuurlijk.”

Rus geldt als 33-jarige als een van de meest ervaren speelsters op de tour. “Ik geniet meer dan vroeger. Je wordt ouder en weet niet hoelang je nog speelt. Je denkt daar meer over na dan wanneer je 18 bent. Maar als je jong bent is alles nieuw en dat is ook weer mooi. Ik heb geen idee hoelang ik nog speel. Daar ben ik niet mee bezig. Er is – nu ik de grote toernooien speel – geen reden om daarover na te denken.”

Rus treft in de tweede ronde de Griekse Maria Sakkari.