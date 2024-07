Van Aert raadt Evenepoel aan voor geel te gaan in derde etappe

Wielrenner Wout van Aert raadt zijn landgenoot Remco Evenepoel aan in de derde etappe voor de gele trui te gaan. Evenepoel staat tweede in het algemeen klassement in dezelfde tijd als geletruidrager Tadej Pogacar en kan met een betere klassering de leiderstrui in de Tour overnemen van de Sloveen.

“Ik zou Remco toch adviseren om voor het geel te gaan, je kan het maar gehad hebben”, zei Van Aert. Evenepoel is bezig aan zijn eerste Tour de France en droeg dus nog niet eerder de gele trui.

Van Aert liet zelf weten dat hij in orde was. De Belg van Visma – Lease a Bike liep schaafwonden op bij een valpartij zondag, maar dat hindert hem niet om zich te mengen in de verwachte massasprint maandagmiddag in Turijn. “Ik voel me wel oké na gisteren, dus als dat zich op de fiets ook nog zo verder zet, ga ik dat wel proberen”, zei hij voor de start. “Ik heb wel serieuze brandwonden achteraan op mijn zitvlak. Dat is niet aangenaam, maar gelukkig niet te erg.”

Ploegleider Grischa Niermann van de Nederlandse formatie liet ook weten dat behalvr Van Aert ook Matteo Jorgenson en Wilco Kelderman oké waren. De Amerikaan Jorgenson, die zijn 25e verjaardag viert, kwam zondag ten val tegelijk met Van Aert. Kelderman was in de eerste etappe onderuitgegaan.