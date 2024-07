Van de Zandschulp boekt eerste grandslamzege van 2024

Botic van de Zandschulp heeft voor het eerst dit jaar een overwinning geboekt op een grand slam. De nummer 2 van Nederland bereikte de tweede ronde van Wimbledon door de Brit Liam Broady te verslaan met 6-2 4-6 6-3 6-2.

Na 2 uur en 28 minuten benutte Van de Zandschulp zijn tweede wedstrijdpunt met een sterke service. Op zijn eerste matchpoint sloeg hij nog een dubbele fout.

Op baan 12 van Wimbledon kende Van de Zandschulp een zeer overtuigende start en hij liep meteen uit naar 4-0. Na een half uur had hij de eerste set al binnen.

In de tweede set maakte de Nederlander halverwege nog een break ongedaan, maar bij 4-4 leverde hij opnieuw zijn servicegame in. Het betekende de laatste keer in de wedstrijd dat Van de Zandschulp zijn opslag verloor. In het restant domineerde hij de slagenwisselingen met zijn harde forehand en profiteerde hij van de onnodige fouten van de Brit.

Broady had de afgelopen twee edities nog de derde ronde gehaald in Londen. De publiekslieveling kwam door blessureleed de afgelopen maanden amper in actie.

Van de Zandschulp (28) verloor begin dit jaar in de eerste ronde van de Australian Open en bleef ook op Roland Garros in de openingsronde steken. Na zijn nederlaag op Roland Garros gaf de Veenendaler te kennen dat hij minder plezier had in de sport en opzag tegen het spelen van wedstrijden.

In aanloop naar Wimbledon nam Van de Zandschulp, de nummer 97 van de wereld, wat afstand en hij kwam de afgelopen weken niet in actie. Half juni bleef hij in Rosmalen nog in de eerste ronde steken.

Van de Zandschulp neemt het in de tweede ronde op tegen de Fransman Ugo Humbert, de nummer 16 van de plaatsingslijst.