Wielrenner Evenepoel raakt ploeggenoot Pedersen kwijt door val

Wielrenner Remco Evenepoel van Soudal Quick-Step is in de derde etappe ploeggenoot Casper Pedersen kwijtgeraakt. De Deen was in de derde etappe van Piacenza naar Turijn betrokken bij een valpartij op 15 kilometer van de streep en brak daarbij een sleutelbeen.

Pedersen, die bezig was aan zijn derde Tour, wordt verder onderzocht in het ziekenhuis in Herentals, meldt de ploeg. Daarna wordt besloten over verdere behandeling.

Evenepoel behield de witte trui van het jongerenklassement en de Belgische kopman staat derde in dezelfde tijd als geletruidrager Richard Carapaz uit Ecuador. Evenepoel had in Turijn net als Carapaz de gele trui kunnen overnemen van de Sloveen Tadej Pogacar door voorin het peloton te finishen, maar slaagde daar niet in.

“Ik moest niets”, zei Evenepoel na de rit over de strijd om de gele trui. “Veilig binnenkomen, dat was vandaag mijn eerste opdracht. Dat is gelukt. Ik sta hier zonder blessures. Er zijn anderen serieus gevallen. Dat was minder fijn om te zien.”

Pedersen is na de Italiaan Michele Gazzoli van Astana de tweede uitvaller in deze Ronde van Frankrijk.