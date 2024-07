Wielrenner Girmay draagt ritzege in Tour op aan alle Afrikanen

Biniam Girmay was even sprakeloos nadat hij zijn eerste etappezege in de Tour de France had geboekt, maar wist al snel hoe bijzonder zijn ritoverwinning was. De 24-jarige Eritreeër won de massasprint van de derde etappe in Turijn, voor de Colombiaan Fernando Gaviria en de Belg Arnaud De Lie. Hij pakte zijn eerste ritoverwinning in de Tour.

Girmay is bovendien de eerste Eritreeër die een etappe wint in de Tour en noemde het een bijzondere overwinning voor het Afrikaanse wielrennen. “Ik wil mijn vrouw, mijn familie en de mensen in Eritrea en Afrika bedanken”, zei hij in het flashinterview na afloop. “Zij kunnen trots zijn, we zijn nu echt onderdeel van de grote wedstrijden. Dit is ons moment. Dit is voor alle Afrikanen. Ik ben heel erg blij.”

Girmay won eerder in 2022 een rit in de Ronde van Italië en was dat jaar ook de beste in de klassieker Gent-Wevelgem. In zijn eerste Tour, vorig jaar, was een derde plaats in de sprint zijn beste uitslag. Hij bezorgde zijn ploeg Intermarché-Wanty ook de eerste ritoverwinning ooit in de Tour. “Deze is ook voor het team. Die hadden nog geen etappezege”, zei hij.