Labous kopvrouw wielerploeg dsm-firmenich in Giro d’Italia

Wielerploeg dsm-firmenich PostNL vertrekt met de Française Juliette Labous als kopvrouw in de Giro d’Italia. Labous won in 2022 een etappe in de Italiaanse rittenkoers en eindigde vorig jaar als tweede achter Annemiek van Vleuten. De Giro begint zondag met een individuele tijdrit over 15 kilometer in Brescia en eindigt een week later met een rit naar L’Aquila. In het team is plaats voor één Nederlandse renster: de pas 20-jarige Nienke Vinke.

“Ons doel voor de wedstrijd is duidelijk met Juliette als onze finisher voor het klassement”, zegt ploegleider Kelvin Dekker. “We hebben er alle vertrouwen in dat het team dat we hier hebben haar op de best mogelijke manier kan ondersteunen, zodat we samen onze doelen kunnen bereiken. We hebben goede herinneringen aan deze wedstrijd van vorig jaar met onze tweede plaats in het algemeen klassement, dus we hebben dit opnieuw tot een van onze doelen voor het seizoen gemaakt.”

De andere rensters die namens dsm-firmenich in de Giro starten zijn de Italiaanse Francesca Barale en Eleonora Ciabocco, de Duitse Franziska Koch en de Britse rensters Josie Nelson en Becky Storrie.