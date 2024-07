Pogacar wint eerste bergrit in Tour en herovert gele trui

De Sloveen Tadej Pogacar heeft een eerste tik uitgedeeld aan zijn concurrenten in de Tour de France. De Sloveen van UAE Team Emirates ging er in de eerste bergrit kort voor de top van de Galibier vandoor en nam in de afdaling naar finishplaats Valloire nog meer voorsprong. Pogacar nam na zijn ritzege de gele trui weer over van de Ecuadoraan Richard Carapaz.

Op ruim een halve minuut finishte de Belg Remco Evenepoel als tweede, net voor de Spanjaard Juan Ayuso. Ook de Deen Jonas Vingegaard, de winnaar van de afgelopen twee edities van de Tour, finishte in dat groepje. Na de eerste Alpencols is het woensdag weer een dag voor de sprinters met een grotendeels vlakke rit van Saint-Jean-de-Maurienne naar Saint Vulbas.

De rit begon met tal van aanvallen, maar het was duidelijk dat de sprintploegen met het oog op de tussensprint na 18 kilometer niemand lieten wegrijden. Mads Pedersen was een van de eerste renners die een poging deed. De Deen kreeg geen marge, maar won vervolgens wel het sprintje in Castel del Bosco. In de 30 kilometer lange klim naar Sestrières ontstond een kopgroep van zeventien renners met daarbij Mathieu van der Poel als enige Nederlander en de Noor Odd Christian Eiking als hoogst geklasseerde renner.

De Brit Stephen Williams kwam als eerste boven. Op de Col de Montgenèvre, kort na het passeren van de Frans/Italiaanse grens, deed hij dat opnieuw. Aan de voet van de Galibier had de kopgroep nog een voorsprong van een kleine twee minuten.

Op weg naar de op 2642 meter gelegen top – een klim over een kleine 23 kilometer – dunde de kopgroep steeds verder uit. Het peloton kwam langzaam dichterbij en passeerde onder anderen Van der Poel, die logischerwijs vooraan afhaakte. De Spanjaard Oier Lazkano was de laatste vluchter die door de groep favorieten werd bijgehaald. Dat gebeurde 7 kilometer onder de top. Niet veel later moest ook geletruidrager Carapaz de elitegroep laten gaan.

Vooraan bleven acht renners over. Pogacar had met Ayuso en de Portugees João Almeida nog twee helpers bij zich. Zijn concurrenten Vingegaard, Evenepoel en Primoz Roglic bleven in hun spoor. Kort onder de top versnelde Pogacar, alleen Vingegaard volgde, maar verloor even de aansluiting. Met tien seconden voorsprong begon Pogacar aan de 20 kilometer lange afdaling. Achter hem ontstond een groepje met ook de Sloveen Roglic, ze zagen Pogacar alleen maar verder uitlopen.