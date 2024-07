Tourpeloton op weg naar Frankrijk voor eerste bergrit

De renners in de Tour de France zijn kort na 13.00 uur op de fiets gestapt voor de vierde etappe, de eerste echte bergrit. Het peloton verlaat na een lange klim naar Sestières Italië waarna in Frankrijk meteen de Col de Montgenèvre wacht. In de slotfase wordt met de Galibier het hoogste punt van de Tour bereikt. Vanaf de top, op 2642 meter hoogte, moet nog twintig kilometer worden gedaald richting finishplaats Valloire.

De Ecuadoraan Richard Carapaz is gestart in de gele leiderstrui. De renner van EF Education – EasyPost weet Tadej Pogacar, Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard in dezelfde tijd achter zich, maar leidt op basis van zijn klasseringen in de eerste drie etappes. Verwacht wordt dat in Valloire de eerste serieuze verschillen zullen ontstaan.

De Noor Jonas Abrahamsen rijdt in de groene puntentrui en leidt ook in het bergklassement. Daardoor mag de Fransman Valentin Madouas de bollentrui dragen. Evenepoel draagt de witte trui van het jongerenklassement.

De Deen Casper Pedersen (Soudal Quick-Step) is niet meer van start gegaan. Hij heeft bij een val in de derde etappe een sleutelbeen gebroken.

De finish na een rit over een kleine 140 kilometer wordt verwacht kort na 17.00 uur.