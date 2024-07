Vertrouwen groeit bij sprinter Jakobsen in Tour

Het kostte Fabio Jakobsen veel minder moeite dan in het openingsweekeinde van de Tour de France om op tijd binnen te komen. Na het lijden in Italië was de tocht over onder meer de Galibier voor de sprinter van dsm-firmenich PostNL weer wat beter te doen. “Het is niet mijn ding, bergetappes, maar ik kan het wel”, sprak hij na gefinisht te zijn op ruim 36 minuten van ritwinnaar Tadej Pogacar.

Het was vooral de hitte die hem in de eerste twee etappes parten had gespeeld. “Het is nu wat minder warm, ik begin erdoor te komen”, vertelde Jakobsen, die maandag de eerste massasprint als zevende afsloot. Woensdag volgt wellicht de tweede kans voor de sprinters. “We gaan ons er weer tussen gooien, ik verwacht meer dan die zevende plek. Vandaag ben ik de rit relatief goed doorgekomen. Al was de start lastig. Ik heb nog nooit een uur zo hard bergop gefietst.”