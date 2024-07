Cavendish rijdt record Merckx met 35e ritzege alsnog uit boeken

Drie jaar nadat Mark Cavendish zijn 34e ritoverwinning in de Tour de France had behaald en daarmee het record van de meeste etappezeges van wielerlegende Eddy Merckx had geëvenaard, is hij alleen recordhouder geworden. De 39-jarige Britse sprinter bracht met de zege in de vijfde etappe in Saint-Vulbas zijn totaal op 35 ritoverwinningen.

Cavendish veroverde zijn eerste etappezege in 2008 in Châteauroux voor Team Columbia en won er meteen in die Tour nog drie. Na vier etappezeges in 2016 volgden vier jaar waarin hij nauwelijks meer won. Cavendish leek in 2020 op weg naar het einde van zijn wielercarrière waarin hij ook nog wereldkampioen was geworden en Milaan – Sanremo had gewonnen.

Ploegbaas Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step liet hem in 2021 echter terugkeren in de Tour waarin hij al dertig keer succesvol was geweest. Na de eerste zege in de vierde etappe van die Tour begonnen de vragen over het record van Merckx. Met zijn vierde overwinning dat jaar in Carcassonne evenaarde hij het record van de vijfvoudig Tourwinnaar. “We hebben geschiedenis geschreven”, zei de Brit toen. Een vijfde recordzege op de Champs-Élysées volgde er die Tour niet.

Cavendish wilde het nogmaals proberen en reed de Tour vorig jaar voor Astana en was er één keer dichtbij met de tweede plaats in Bordeaux, achter de op dat moment ongenaakbare sprinter Jasper Philipsen. Een dag later moest hij na een val opgeven. Teambaas Aleksandr Vinokoerov overtuigde hem nog een jaar door te gaan en haalde sprintvoorbereider Michael Mørkøv, die hem in 2021 naar ritsucces had geleid.

De sprinter van The Isle of Man moest afgelopen zaterdag op de eerste beklimming in de eerste etappe naar Rimini meteen lossen. Niemand hield rekening met een etappezege voor Cavendish. In de rit woensdag naar Saint-Vulbas lukte het dan toch, alsof het ooit moest gebeuren. Cavendish kwam na een snelle sprint zelfs met een afgelopen ketting over de finish.

Vijfvoudig Tourwinnaar Merckx feliciteerde Cavendish via sociale media met zijn historische prestatie. Tegen een Belgische verslaggever zei Cavendish dat Merckx altijd superaardig tegen hem is geweest. “Het was al óns record, maar ik heb helemaal niks afgepakt van Merckx. Dit is maar een cijfer. Eddy Merckx is Eddy Merckx.”