Griekspoor baalt dat hij zich weer ‘beroerd’ voelt op grand slam

Tallon Griekspoor baalde ervan dat hij op Wimbledon niet zijn beste tennis kon spelen door fysieke ongemakken. In de tweede ronde zat een pijnlijke rug hem dwars tegen de Serviër Miomir Kecmanovic, die in vijf sets zegevierde.

“Ik baal dat ik mij weer zo beroerd voelde op een grandslamtoernooi. In Parijs speelde ik ook al met pijnstillers. Dat is niet wat ik wil. Gisteren heb ik niet kunnen trainen. Ik ben alleen maar behandeld en heb op bed gelegen, terwijl je juist wilt trainen. Zeker op deze ondergrond”, aldus de nummer 27 van de wereld op het perspraatje.

“Gras is ondertussen mijn favoriete ondergrond. Ik wil hier op Wimbledon goed zijn en in de vijfde set begon het te knagen dat het fysieke gedeelte mij wederom in de steek liet.”

Griekspoor keek met enige spijt terug op zijn planning van de afgelopen weken. “Ik denk dat ik nog beter naar mijn lichaam moet luisteren. Ik moet beter met mijzelf omgaan. Die wedstrijd tegen Alexander Zverev op Roland Garros heeft mij meer gedaan dan ik dacht, zowel fysiek als mentaal. Ik heb daarna drie dagen er doodziek van op de bank gelegen. Dat is niet gek, maar iets om van te leren. Achteraf was het misschien de beste oplossing om na Rosmalen een paar dagen vrij te nemen en niet naar Halle te gaan. Maar aan de andere kant zag ik de loting en had ik veel zin om tegen Jannik Sinner te spelen. Zo gek ben ik dan ook weer en ik voelde dat hij te pakken was.”

Griekspoor is dit jaar geplaatst op de grand slams. Op de Australian Open en Roland Garros maakte hij zijn plaatsing waar en haalde hij de laatste 32. “Vanaf dit jaar heb ik alles omgegooid en ben ik mentaal goed bezig. Dat vereist veel tijd, energie en kracht. Dat is voor mij ook nieuw”, aldus de Noord-Hollander. “Vorig jaar ging ik van toernooi naar toernooi en nam ik pijnstillers. Ik leefde op adrenaline en op de rush dat ik goed presteerde. Nu ben ik veel meer bewust bezig en moet ik meer luisteren naar mijn lichaam. Op de grand slams wil je tot de limiet gaan en dat kon niet deze week. En daar baal ik van.”