Groenewegen sprint naar winst in zesde etappe Tour de France

Dylan Groenewegen van wielerploeg Jayco-AlUla heeft de zesde etappe van de Tour de France gewonnen. De rit ging van Mâcon naar Dijon en eindigde zoals verwacht in een massasprint. Kersvers Nederlands kampioen Groenewegen hield de Belg Jasper Philipsen en de Eritreeër Biniam Girmay achter zich.

Het was de derde massasprint in deze Tour. In Turijn won Girmay de derde etappe, woensdag was de Brit Mark Cavendish de snelste in Saint-Vulbas.

De Sloveen Tadej Pogacar blijft de leider in het algemeen klassement. Vrijdag volgt de eerste individuele tijdrit in de Tour. De renners met klassementsambities zullen zich moeten laten zien op het ruim 25 kilometer lange parcours tussen Nuits-Saint-Georges en Gevrey-Chambertin.

Kort na de start volgde het enige hellinkje van de dag, de Col du Bois Clair van de vierde categorie. Een gesloten peloton reed naar boven waar de Noor Jonas Abrahamsen, de leider in het bergklassement, het enige te vergeven puntje pakte met de Fransman Axel Zingle in zijn wiel. Het tweetal kreeg de ruimte van het peloton, pakte meer dan een minuut, maar zag met een tussensprint in aantocht het kansloze van de poging in. Philipsen passeerde als eerste de streep in Cormatin, voor Girmay en de Deen Mads Pedersen.

Halverwege de rit begon de wind een rol te spelen. Het peloton brak in stukken, mede op initiatief van Visma – Lease a Bike. Op iets meer dan 60 kilometer voor de finish kwam alles echter weer samen. De sprintersploegen controleerden daarna het peloton op weg naar Dijon. Vooral Astana (Cavendish) liet zich met veel renners voorin zien. Marijn van den Berg, de Nederlandse sprinttroef van EF Education – EasyPost, ging 7 kilometer voor de finish onderuit, maar kon wel verder.

De Noor Alexander Kristoff werd goed naar voren gebracht. Mathieu van der Poel stoomde op met Philipsen in zijn wiel. Maar niemand had een antwoord op het eindschot van Groenewegen, die in Dijon zijn zesde ritzege in de Tour boekte.