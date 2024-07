Hassan denkt nog altijd aan combinatie marathon en baan op Spelen

Sifan Hassan is er nog altijd van overtuigd dat ze op de Olympische Spelen van Parijs de marathon op de weg en baannummers kan combineren. De atlete zou daarmee mogelijk in de voetsporen treden van de Tsjechische legende Emil Zatopek, die in 1952 in Helsinki goud won op de 5000 meter, 10.000 meter en de marathon.

“Het is nog steeds niet uitgesloten dat ik dat ga doen”, aldus de 31-jarige Hassan in aanloop naar de FBK Games in Hengelo. “De switch van de baan naar de weg is wel superzwaar, zowel lichamelijk als geestelijk. Je traint totaal andere spieren.”

Hassan neemt zoals eerder aangegeven pas eind juli een besluit over eventuele deelname aan de 1500, 5000, 10.000 meter en/of de marathon. Dat doet ze bewust. “Ik wil de focus houden en mezelf continu verbeteren. Als ik nu al een keuze zou maken, word ik misschien wel zenuwachtig of te relaxed.”

Komend weekend doet Hassan tijdens de FBK Games mee aan de 1500 en de 10.000 meter. Ze denkt dat ze daarna niet meer in actie komt voor aanvang van de Olympische Spelen. In Hengelo wil ze zich graag tonen aan het thuispubliek. “Ik heb veel meegemaakt in Nederland. Ik ben hier opgegroeid, volwassen geworden. Dat zal ik nooit vergeten. Nederland zit in mijn hart.”

Hassan pakte op de vorige Spelen brons op de 1500 meter en goud op zowel de 5000 als de 10.000 meter.