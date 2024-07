Ritzege in Tour voelt voor Groenewegen als bevrijding

Dylan Groenewegen won in Dijon na twee jaar weer een etappe in de Tour de France. Bevrijdend noemde hij zijn zege: voor zichzelf, maar ook voor zijn ploeg Jayco-AlUla. “Vorig jaar lukte het niet, nu al in de eerste week”, jubelde de 31-jarige Amsterdammer voor de camera van de NOS.

“Dit is bevrijdend voor de rest van de Tour. Het is ook mooi dat ik hier win in mijn trui als Nederlands kampioen. Dat levert een mooie foto op”, vertelde Groenewegen die voor de zesde keer een Touretappe won. De eerste was in 2017, de laatste dateerde van 2022. “Het was een mooie sprint: ik op links en Philipsen op rechts. De foto moest bepalen wie gewonnen had. Je hoopt het, maar ik was niet zeker. Het was een beetje afwachten. Tot ze zeiden: jullie mogen juichen.”

“Dit voelt zo goed”, sprak Groenewegen, die zijn eerste ritzege in de Tour boekte op de Champs-Élysées, niet veel later in het flashinterview. “Het team had gisteren zo hard gewerkt voor mij en ik kon niet eens meesprinten omdat ik ingesloten raakte. Dat gebeurt soms. Vandaag deden ze het weer goed, al kan ik nu niet terughalen hoe de sprint exact verliep. Er rijdt hier een sterk sprintersveld. Ook de ‘lead-outs’ zijn van hoog niveau. Ik ben trots dat ik hier heb kunnen winnen. Hopelijk lukt het deze Tour nog een keer.”

Groenewegen reed opnieuw met zijn opvallende zonnebril die ook zijn neus bedekt. “Het ziet er misschien gek uit, maar ik houd hem de hele avond op”, lachte hij.