Ronde van Oostenrijk verder zonder leider Walscheid na val

De Duitse wielrenner Max Walscheid heeft gehuld in de leiderstrui de Ronde van Oostenrijk moeten verlaten. Dat gebeurde nadat de renner van Jayco-AlUla in de tweede etappe al na drie kilometer betrokken was bij een massale valpartij. De rit werd stilgelegd, maar ongeveer drie kwartier later stapten de renners zonder de klassementsleider weer op de fiets.

Walscheid werd dinsdag vierde in de proloog en nam een dag later de leiderstrui over van de Australiër Cameron Rogers. “Max heeft schaafwonden opgelopen aan de polsen en de bil, maar was vooral een beetje duizelig”, gaf ploegleider Tristan Hoffman aan. “Het feit dat hij wankel op zijn benen stond, baarde ons zorgen.” De koers werd geneutraliseerd zodat de medische diensten hun werk konden doen. Naast Walscheid moesten nog zes renners opgeven.