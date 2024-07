Sprinters krijgen nieuwe kans in vlakke zesde etappe naar Dijon

De zesde etappe van de Tour de France biedt opnieuw een kans voor de sprinters en wellicht voor recordhouder Mark Cavendish, die vertrouwen heeft opgedaan met zijn 35e etappezege woensdag. De rit gaat van Mâcon naar Dijon over 163 kilometer en is nagenoeg vlak.

Na de start om 13.50 uur is er alleen in de beginfase met de Col de Bois Clair een beklimming van de vierde categorie. Daarna zijn er weinig obstakels meer in het parcours en kunnen de renners rond 17.30 uur in de stad, beroemd van de mosterd, sprinten om de dagzege.

Tadej Pogacar start opnieuw in de gele trui. De Sloveen heeft in het algemeen klassement 45 seconden voorsprong op Remco Evenepoel, die in de witte trui van het jongerenklassement rijdt. Biniam Girmay draagt als eerste Eritreeër de groene puntentrui. Jonas Abrahamsen uit Noorwegen heeft na twee dagen de groene trui nu de bollentrui van het bergklassement aan.