Swiatek overtuigend door, Pegula uitgeschakeld op Wimbledon

Iga Swiatek heeft zich overtuigend geplaatst voor de derde ronde van Wimbledon. De Poolse nummer 1 van de wereld versloeg de Kroatische Petra Martic, de mondiale nummer 85, in twee sets: 6-4 6-3.

Swiatek gunde Martic geen enkel breakpoint en benutte zelf twee van de drie mogelijkheden op een servicebreak. Ze won liefst 83 procent van de punten op haar eigen opslag.

Vorig jaar reikte Swiatek tot de laatste acht in Londen en dat is tevens haar beste resultaat op het gras. Roland Garros wist ze al vier keer te winnen en op de US Open was ze één keer de beste.

Eerder op de dag werd de als vijfde geplaatste Jessica Pegula uitgeschakeld. De Amerikaanse moest met 6-4 6-7 (7) 6-1 haar meerdere erkennen in Xinyu Wang uit China.

Pegula was net als Swiatek vorig jaar kwartfinaliste op Wimbledon. Ze heeft dit jaar nog weinig gewonnen op de grand slams. Op de Australian Open verloor ze in de tweede ronde en ze meldde zich af voor Roland Garros.