Tennisbond bevestigt dubbels Rus/Schuurs, Haase/Rojer voor Spelen

De dubbels Arantxa Rus/Demi Schuurs en Robin Haase/Jean Julien Rojer mogen definitief deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs. Beide koppels staan op de deelnemerlijst van tennisbond ITF voor de Spelen. Het andere Nederlandse mannendubbel wordt gevormd door Tallon Griekspoor en Wesley Koolhof.

Griekspoor en Rus komen ook uit in het enkelspel. Griekspoor is de nummer 27 van de wereldranglijst. Rus staat op de 56e plaats op de WTA-ranking. De deelname van Rus aan het enkelspel hing af van of zij zich samen met Schuurs zou kwalificeren voor het dubbelspel. De zes tennissers hadden voldaan aan de eisen van tennisbond ITF en sportkoepel NOC*NSF.