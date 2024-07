Van Aert heeft weinig begrip voor actie landgenoot Philipsen

Wout van Aert had donderdagavond na de zesde etappe van de Tour de France weinig begrip voor de actie van zijn landgenoot Jasper Philipsen. De renner van Visma – Lease a Bike werd bij de sprint gehinderd door Philipsen, die vervolgens werd teruggezet in de klassering.

“Ik werd opnieuw door hem ingesloten. Dat kon iedereen wel zien. Hij heeft daar een slechte gewoonte in”, zei Van Aert tegen de pers. Philipsen maakte in volle sprint een manoeuvre waarmee hij vooral zijn landgenoot Van Aert hinderde.

“Het was niet supergevaarlijk, in die zin dat ik op tijd aan de remmen kon. Maar ik sprintte echt ter hoogte van hem, en als je dan toch met iemand naar de hekken gaat, dan snap ik dat niet zo goed. Dan is het niet meer dat je iemand niet voelt. Of dat je professioneel de deur dicht doet. Ik zat er gewoon naast. Vorig jaar was het ook al zo, nu weer.”

Van Aert noemde de straf voor Philipsen terecht. “Hij hoeft van mij de wedstrijd niet te verlaten, maar wel gedeclasseerd te worden, ja.”

De Tour gaat vrijdag verder met een tijdrit.