Evenepoel wint eerste tijdrit in Tour, Pogacar behoudt gele trui

De Belg Remco Evenepoel heeft de zevende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een tijdrit van Nuits-Saint-Georges naar Gevrey-Chambertin over 25,3 kilometer. De wereldkampioen tijdrijden van Soudal Quick-Step was 12 seconden sneller dan Tadej Pogacar. Dat was niet voldoende om de gele leiderstrui over te nemen van de Sloveen van UAE Team Emirates.

De Sloveen Primoz Roglic werd op 34 seconden van de winnaar derde. Tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard uit Denemarken gaf 37 seconden toe en werd vierde.

Zaterdag volgt een rit van Semur-en-Auxois naar Colombey-les-Deux-Eglises over 183 kilometer. Met name aan het begin en halverwege ligt een aantal klimmetjes. Ook de laatste honderden meters lopen licht bergop.