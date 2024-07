Sinner in drie sets naar vierde ronde op Wimbledon

Tennisser Jannik Sinner heeft zich overtuigend geplaatst voor de vierde ronde van Wimbledon. De nummer 1 van de wereld was in drie sets te sterk voor de Serviër Miomir Kecmanović: 6-1 6-4 6-2.

Na 1 uur en 36 minuten verzilverde Sinner zijn eerste wedstrijdpunt. De Italiaan verloor op het Centre Court geen enkele keer zijn servicegame. Hij sloeg elf aces en won 86 procent van de punten op zijn eerste opslag.

In de vierde ronde speelt Sinner tegen de Amerikaan Ben Shelton of de Canadees Denis Shapovalov.

Sinner en Carlos Alcaraz zijn de voornaamste titelkandidaten in Londen. Alcaraz ontsnapte ’s middags in de derde ronde tegen de Amerikaan Frances Tiafoe aan uitschakeling. De titelverdediger won in vijf sets van de nummer 29 van de wereld: 5-7 6-2 4-6 7-6 (2) 6-2.