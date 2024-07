Titelverdediger Alcaraz ontsnapt aan uitschakeling op Wimbledon

Tennisser Carlos Alcaraz heeft zich met moeite geplaatst voor de vierde ronde van Wimbledon. De titelverdediger won in vijf sets van de Amerikaan Frances Tiafoe, de nummer 29 van de wereld: 5-7 6-2 4-6 7-6 (2) 6-2.

Nadat de als derde geplaatste Alcaraz op het centercourt de eerste en de derde set had verloren, was hij in de vierde set dicht bij een uitschakeling. Hij moest de tiebreak winnen om de wedstrijd niet te verliezen. Daarin toonde de Spanjaard zijn klasse en kwam hij al snel op een 5-0-voorsprong. Vervolgens sleepte hij de vierde set binnen.

In de vijfde set haalde Alcaraz zijn niveau en brak hij Tiafoe twee keer. Daarna benutte hij zijn eerste wedstrijdpunt met een backhand.

In de vierde ronde speelt Alcaraz tegen de als zestiende geplaatste Fransman Ugo Humbert of de Amerikaan Brandon Nakashima.

Alcaraz is een van de voornaamste titelkandidaten in Londen. Vorig jaar won hij de finale in vijf sets van Novak Djokovic.