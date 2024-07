Van Aert kan zich niet onderscheiden in eerste tijdrit Tour

Wout van Aert kon zich in de eerste individuele tijdrit van de Tour de France niet mengen in de strijd om de dagzege. De Belg, twee keer eerder winnaar van een tijdrit in de Tour, was bij binnenkomst al zesde. “Dit resultaat weerspiegelt goed hoe mijn benen momenteel zijn”, reageerde de renner van Visma – Lease a Bike.

“Ik had geen goed gevoel”, zei Van Aert kort na zijn finish. “De start ging nog goed, maar op de eerste oplopende stukken begon het al zwaar te worden. Ik wist toen al dat het niet mijn beste dag was. Het voelde niet zoals ik zou willen.”

Van Aert, wiens voorjaar deels de mist in ging door een val in Dwars door Vlaanderen, rijdt tot nu toe een wisselvallige Tour. “Helaas ben ik niet zo constant als ik gewend ben”, erkende hij. “Ik wissel goede dagen af met minder goede dagen. Misschien is dat normaal na mijn hevige valpartij. Ik blijf ervoor gaan.”

Van Aert komt op de Olympische Spelen ook uit op de individuele tijdrit. “Het is te hopen dat ik betere benen heb in Parijs.”