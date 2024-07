Als eerste geplaatste Swiatek vroeg onderuit op Wimbledon

Tennisster Iga Swiatek is al in de derde ronde van het grandslamtoernooi van Wimbledon gestrand. De Poolse nummer 1 van de wereld verloor in drie sets van de Kazachse Joelia Poetintseva: 6-3 1-6 2-6. Swiatek kwam in Londen tot nog toe nooit verder dan de kwartfinales.

Voor Swiatek kwam er zo een einde aan een reeks van 21 gewonnen partijen op rij. De eerste set tegen Poetintseva verliep voortvarend voor de Poolse, die aan één break voldoende had.

In het vervolg lukte er weinig meer bij Swiatek, een maand geleden nog winnares van Roland Garros. Ze verloor in de tweede set twee keer haar service en ook in de derde set plaatste Poetintseva een dubbele break. De mondiale nummer 35 gaf de 4-0-voorsprong daarna niet meer uit handen.

Poetintseva pakte twee weken terug de titel bij het grastoernooi van Birmingham. Ze treft in de achtste finales van Wimbledon de Letse Jelena Ostapenko.

Tweevoudig Wimbledon-finaliste Ons Jabeur ging eerder op zaterdag in twee sets onderuit tegen Elina Svitolina. De Oekraïense zegevierde met 6-1 7-6 (4).