Djokovic in vier sets langs Popyrin naar vierde ronde Wimbledon

Novak Djokovic heeft de vierde ronde bereikt op Wimbledon. De als tweede geplaatste Serviër was in vier sets te sterk voor de Australiër Alexei Popyrin: 4-6 6-3 6-4 7-6 (3).

Djokovic verloor de eerste set na een break op 4-3. De 24-jarige Popyrin benutte zijn eerste breakpoint en dat was voldoende voor de setwinst. Djokovic herstelde zich daarna met overtuigende zeges in de tweede en derde set. In beide sets pakte hij een vroege break en hield de voorsprong vast.

In de vierde set wist de nummer 47 van de wereld weer goed tegenstand te bieden aan de Servische nummer 2 op de wereldranglijst. Een mindere game op 5-5 van Popyrin leverde Djokovic drie breakpoints op, maar de Australiër werkte ze weg. In de tiebreak zorgde de Serviër met enkele goede punten voor vier matchpoints. Op het tweede matchpoint maakte de zevenvoudig Wimbledonkampioen het af.

Djokovic treft in de vierde ronde Holger Rune. De Deen won in vijf sets van de Franse qualifier Quentin Halys: 1-6 6-7 (4) 6-4 7-6 (4) 6-1.