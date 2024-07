Eritreeër Girmay sprint naar tweede ritzege in Tour de France

Biniam Girmay heeft in de achtste etappe van de Tour de France zijn tweede ritzege geboekt. Het was een heuvelachtige rit van Semur-en-Auxois naar Colombey-les-Deux-Églises over 183 kilometer. De groenetruidrager van Intermarché – Wanty uit Eritrea bleef in de oplopende sprint de Belgen Jasper Philipsen en Arnaud De Lie voor.

De 24-jarige Girmay won eerder in Turijn de derde etappe van deze Ronde van Frankrijk. Dat was voor de Eritreeër de eerste ritzege in de Tour.

De gele trui blijft in handen van de Sloveen Tadej Pogacar. De negende etappe oogt op voorhand spectaculair. In de rit met start en finish in Troyes liggen gravelstroken met een totale lengte van 32 kilometer.