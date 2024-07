Hassan niet gestart op 10.000 meter op FBK Games

Sifan Hassan is bij de FBK Games in Hengelo niet gestart op de 10.000 meter. De atlete had zich op het laatste moment teruggetrokken voor het onderdeel dat speciaal op zaterdagavond was gepland. Hassan staat voor de FBK Games op zondag op de startlijst van de 1500 meter.

De tweevoudig olympisch kampioene is er nog altijd van overtuigd dat ze op de Olympische Spelen van Parijs de marathon op de weg en baannummers kan combineren. Hassan neemt zoals eerder aangegeven pas eind juli een besluit over eventuele deelname aan de 1500, 5000, 10.000 meter en/of de marathon.