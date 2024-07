Noorse wielrenner Drege overleden na val in Ronde van Oostenrijk

De Noorse wielrenner André Drege is door een val in de vierde en voorlaatste etappe van de Ronde van Oostenrijk overleden. De 25-jarige renner van het continentale Team Coop – Repsol kwam in de afdaling van de Großglockner ten val en bezweek aan zijn verwondingen, meldden Oostenrijkse media.

Details over het ongeluk zijn niet bekendgemaakt. De etappe werd gewonnen door de Italiaan Filippo Ganna, maar de huldiging na afloop van de rit werd afgelast. Het is nog niet bekend of de laatste etappe van zondag wordt verreden.

Drege reed sinds 2021 voor Team Coop – Repsol. De 25-jarige Noor was bezig aan een succesvol seizoen met al zeven overwinningen.

Vorig jaar overleed de Zwitserse wielrenner Gino Mäder door een val in de afdaling in de Ronde van Zwitserland.