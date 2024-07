Pittig ritje in Tour voor vluchters of sprinters met macht

In de achtste etappe van de Tour de France is het nooit helemaal vlak. De meeste en lastigste hellingen liggen in de beginfase. Maar naar het einde toe blijft het heuvelachtig met ook een laatste kilometer die licht omhoog loopt. Het kan een dag worden voor een geslaagde ontsnapping.

Gebeurt dat niet dan liggen er in Colombey-les-Deux-Églises kansen voor sprinters met macht. Van de snelle mannen heeft dan Mads Pedersen de beste papieren, mits de Deen van Lidl-Trek hersteld is van een val eerder in de week.

Van de vijf heuvels die onderweg moeten worden beklommen, zijn er twee van de derde categorie en drie van de vierde. De officieuze start in Semur-en-Auxois is om 13.05 uur. Een kwartier later zwaait Tourbaas Christian Prudhomme met de vlag en gaat het na een geneutraliseerd deel echt beginnen.

De gele trui is nog steeds in het bezit van de Sloveen Tadej Pogacar. De Eritreeër Biniam Girmay draagt het groen (punten), de Noor Jonas Abrahamsen de bergtrui. De Belg Remco Evenepoel, vrijdag winnaar van de zevende etappe, hult zich als beste jongere opnieuw in de witte trui.

De finish wordt verwacht rond 17.20 uur.