Verstappen start als vierde op Silverstone, pole voor Russell

Formule 1-coureur Max Verstappen is tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië blijven steken op een vierde plaats. De Brit George Russell (Mercedes) pakte voor thuispubliek met een tijd van 1.25,819 poleposition, voor landgenoten Lewis Hamilton (Mercedes) en Lando Norris (McLaren).

Vrijdag kende WK-leider Verstappen al de nodige problemen en kwam hij in de eerste twee vrije trainingen tot respectievelijk de vierde en de zevende tijd. De derde vrije training op zaterdag besloot de regerend wereldkampioen met een vijfde positie.

In de eerste kwalificatiesessie (Q1) veroorzaakte Red Bull-coureur Sergio Pérez een rode vlag, nadat hij met zijn bolide van de baan was geraakt. De Mexicaan kon niet verder en moet zondag vanaf plek 19 starten. In de resterende minuten schoof ook Verstappen van de baan, net op het moment dat het even begon te regenen. Hij kon wel verder en ging als elfde door naar Q2.

Lewis Hamilton en George Russell waren op dat moment in hun Mercedessen sneller dan de rest. Bij Red Bull werd er tussendoor hard gewerkt aan de auto van Verstappen, die eerder door het grind was gegaan. Ondanks schade kwam hij in Q2 tot de zesde tijd. Lando Norris (McLaren) had op dat moment de leiding. Charles Leclerc (Ferrari) haakte op de elfde plek af.

In Q3 grepen Russell en Hamilton met hun Mercedessen op een inmiddels droge baan weer de macht. Verstappen moest met een tijd van 1.26,203 uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plek op de tweede startrij.