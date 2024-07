Alcaraz verslaat stugge Humbert en is kwartfinalist op Wimbledon

Carlos Alcaraz staat voor de tweede keer in zijn carrière in de kwartfinales van Wimbledon. De 21-jarige titelhouder was na drie uur spelen met 6-3 6-4 1-6 7-5 te sterk voor de Fransman Ugo Humbert.

In de eerste set brak Alcaraz de wedstrijd open door de service van zijn tegenstander te breken op 3-2. Die voorsprong hield hij vast, waarna hij op 5-3 de eerste set uitmaakte.

In set twee ging Humbert beter spelen, maar pakte hij zijn kansen niet. Dat deed Alcaraz uiteindelijk wel. Op 5-4 plaatste hij de break en pakte daarmee direct de set. De nummer 3 van de wereld sleepte die binnen na een prachtig setpunt.

Daarna pakte Humbert voor het eerst in de wedstrijd het initiatief. Met aanvallend tennis kreeg hij Alcaraz aan het wankelen en pakte hij de set zelfs met 6-1.

Toch was het de Spanjaard die daarna weer orde op zaken stelde. In een set waarin het gelijk op ging was Alcaraz net iets beter. Op 6-5 maakte hij uiteindelijk de wedstrijd uit met een ace.

In de volgende ronde wacht de Amerikaan Tommy Paul of de Spaanse veteraan Roberto Bautista-Agut. Zij komen later zondag in actie.

Vorig jaar won Alcaraz in de finale van de Serviër Novak Djokovic. De 24-voudig grandslamkampioen zit ook nog in het toernooi.